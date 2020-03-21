سيطرح في الأسواق خلال 10 أيام.. إيران تبدأ بإنتاج دواء لـ فيروس كورونا

أعلنت إيران عن بدئها إنتاج دواء لعلاج مصابي فيروس كورونا على أن يتم طرحه بالأسواق خلال 10 أيام.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية محمد رضا شانه ساز فإن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا .

وعن هذا الدواء قال شانه ساز إنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء أمس إلى إيران ، وأن عملية إنتاج الدواء الإيراني بدأت عمليا.

وأوضح رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية أنه سيتم توزيع الدواء في الأسواق بغضون أسبوع إلى عشرة أيام.

وعن جدوى الدواء ، أكد شانه ساز أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى وأنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل 7635 شخص.