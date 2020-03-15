فيديو .. مسافرون يعطسون عمداً بوجه آخرين في إحدى الطائرات لإثارة الهرج

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فيديو .. مسافرون يعطسون عمداً بوجه آخرين في إحدى الطائرات لإثارة الهرج
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركاب طائرة قادمة من الرياض إلى بيروت، وهم يعطسون عمداً بوجه الآخرين.

ووفق ما يظهر في الـ فيديو ، سادت حالة من الهرج والمرج على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية.

ووصلت الطائرة إلى بيروت قادمة من لبنان ورفض ركابها وضع الكمامات لحظة هبوط الطائرة وتوجه الركاب إلى باب الخروج، وتعمدوا العطاس بوجه الآخرين.

وقام المسافرون بهذا الفعل عندما شاهدوا الفريق التقني والإعلامي لقناة LBCI اللبنانية، يقوم بتصوير الإجراءات الوقائية المتبعة عند الخروج من الطائرة في مواجهة فيروس كورونا.

حيث أزعجت عملية التصوير إحدى المسافرات رغم إخبارها بأن التصوير ليس لها شخصيا أو أيا من الركاب، الذين تعرضوا لفريق الـLBCI بألفاظ نابية .

وتعرض شخص من فريق عمل القناة لجروح في عينه ، ثم قام المسافرون بافتعال السعال في وجه أحد أعضاء فريق عمل المحطة،‎ وهنا تدخلت القوى الأمنية وفضت الإشكال.

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