فوائد مذهلة لزيت الثوم .. الأسنان والقلب والشعر بآن معاً

على الرغم من النتائج الجمة التي تعود بها فصوص الثوم على صحة الانسان، الا ان فوائد زيت الثوم تتخطاها بأشواط كثيرة.

فهذا الزيت الذي يمكن استخدامه عن طريق الفم أو موضعيا يعتبر من أهم مضادات البكتيريا الطبيعية، والفطريات على حد سواء، من دون ان يكون له أي تأثيرات سلبية على الصحة.

فوائد زيت الثوم

– قشرة الشعر:

ان الخصائص الكثيرة الموجودة في زيت الثوم يجعل منه واحدا من أفضل العلاجات التي يمكن اللجوء اليها للتخلص من مشكلة قشرة الرأس.

يكفي وضع الزيت على فروة الرأس لمدة 10 دقائق ومن ثم غسل الشعر بالشامبو.

– آلام الأسنان:

اذا كنتم تعانون من الم في الاسنان ما عليكم سوى وضع بضع قطرات من زيت الثوم على قطنة، ووضعها على الأسنان المتضررة لمدة 10 دقائق على الأقل الأمر الذي سيساعد على التخفيف من هذه الآلام.

– صحة القلب:

يساعد زيت الثوم على المحافظة على ضغط الدم، ومنع ارتفاعه، كما يعتبر علاجا للتجلط الدموي كونه يمنع تصلب الشرايين.

ويساعد على ابعاد السكتات الدماغية، كما يمكنه ان يعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

– فوائد زيت الثوم للكولسترول:

يقلل زيت الثوم مستويات الكوليسترول السيئة في الجسم، ما يؤدي حتما الى التخفيف بشكل كبير من الأمراض المتعلقة بالقلب.

– شعر صحي:

يحتوي زيت الثوم على الكبريت، وفيتامين E، فيتامين C، وفيتامين B1 وفيتامين B6، ما يجعله من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر وحماية فروة الرأس، إضافة الى انه يحافظ على جمال الشعر ويعطيه لمعانا رائعا، ويمنعه من التكسر.