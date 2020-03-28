على خطى واتساب .. انستغرام يتصدى لفيروس كورونا على طريقته

تعمل شركة فيسبوك على القيام بدورها بمواجهة الأخبار الكاذبة عن فيروس كورونا ، سواء على تطبيق واتساب او انستغرام الذين تملكهما.

ونشرت “فيسبوك” على موقعها الرسمي تدوينة حول ذلك الاجراء فيما يتعلق بتطبيق انستغرام مبينة أنها ستعمل على تخليص المنصة من الأخبار التي تنشر معلومات زائفة حول عدوى كورونا.

وجاء في التدوينة “تتطلب الظروف الراهنة ابتعاد الناس عن بعضهم، لذلك بدأنا نلاحظ تزايد استخدام لتطبيقاتنا أكثر من أي وقت، وخصوصا لمعرفة الاخبار التي تتعلق بعدوى كورونا”.

وأضافت: “نحن نراقب أنماط استخدام هذه التطبيقات بعناية، ونبذل قصارى جهدنا لجعلها أكثر موثوقية خلال هذه الفترة”.

أما القائمون على انستغرام ، فبينوا أنهم سيعملون على إزالة المحتوى والحسابات ذات الصلة بفيروس كورونا من قسم “استكشف” في التطبيق طالما أنها لا تتبع لجهة صحية موثوقة.

We wanted to provide some updates on our efforts to support the Instagram community at this time. The following updates will all be available from today. https://t.co/AYvJdcKgWH — Instagram Comms (@InstagramComms) March 13, 2020

وسبق واتخذت فيسبوك وتويتر إجراءات مشابهة للحد من انتشار الأخبار الزائفة أو الإرشادات المضللة التي تتعلق بالوقاية من هذا الفيروس.