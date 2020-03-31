طقس سوريا: زخات موحلة من المطر و منخفض الأول من نيسان يبدأ تأثيره

تشهد سوريا اليوم أمطار موحلة على غير العادة، بسبب تأثرها بـ منخفض خماسيني ييسبب انخفاضاً بدرجات الحرارة.

وبحسب ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية اليوم، تكون الفرصة مهيأة لهطل زخات موحلة من المطر فوق عدة مناطق بدءاً من الشمالية الغربية والساحلية ويمتد لباقي المناطق تدريجياً.

منخفض خماسيني :

بدورها، نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أنه وصل الغبار اليوم إلى دمشق وأغلب مناطق سوريا بالتزامن مع أجواء غائمة كلياً تخللها زخات مطر بدأت ظهر اليوم على أجزاء من ريف دمشق و أجزاء من مناطق الشمال السوري.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الأمطار مع ساعات المساء أجزاء جيدة من الشمال السوري و السواحل.

وغداً الأربعاء تصل كتلة باردة مع وتنخفض مجدداً درجات الحرارة يرافقها هبات رياح نشطة وزخات مطر على فترات تبدأ صباح الغد وتستمر على فترات حتى مساء الخميس .

و إعتباراً من يوم الجمعة تعود الأجواء المستقرة على كافة المناطق السورية وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها بشكل عام حتى 5 أيام على الأقل.