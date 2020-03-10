حوت نادر يظهر على شواطئ سوريا لأول مرة .. صور

ظهر على شاطئ طرطوس يوم أمس، حوت MINKE نافق تم سحبه من قبل كوادر الهيئة العامة للثروة السمكية وتم نشر صور تظهر ضخامة هذا الحوت.

وذكرت صفحة الهيئة العامة للثروة السمكية أنه تم سحب الحوت النافق من المياه البحرية بالقرب من الشاطئ المهجور في منطقة الخراب ببانياس من قبل بعض الصيادين ، كما نشرت صور لمكان جنوحه.

وبعض فحص الحوت تبين عدم وجود إصابات خارجية على جسمه أو جروح على جلده وتم تصنيفه وفق المراجع العلمية حيث حدد نوعه بانه: حوت MINKE.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا النوع من الحيتان لم يرصد سابقاً على شواطئ سوريا وهو أحد الأنواع التي تستوطن المحيطات الباردة ويدخل حوض البحر الأبيض المتوسط في بعض الأحيان.

وبلغ طول الحوت حوالي 3.5 متر ووزنه 500 كغ تقريباً ، وتم طمره بالرمال بالقرب من مكان رصده للاستفادة من هيكله العظمي في الدراسات العلمية مستقبلاً.