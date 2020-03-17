شفاء أول شاب سوري من مرض كورونا في لبنان .. فيديو

سجل لبنان ثاني حالة شفاء من فيروس كورونا وهو شاب سوري الجنسية وكان قد أصيب إثر عودته من إيران.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو للشاب يروي فيه تجربته في الحجر الصحي.

وبحسب المواقع ، الشاب الذي شفي من المرض، كان رابع حالة إصابة بفيروس كورونا ويدعى يعقوب يوسف عباس يبلغ من العمر 19 عاماً، من سكان لبنان الصفير.

وفضلاً عن أنها أول حالة شفاء لشاب سوري ، يعتبر يعقوب أيضاً ثاني حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان.

وسبق وأعلنت الحكومة اللبنانية، بتاريخ 11 آذار، عن أول حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد لمواطنة في مشفى رفيق الحريري.