سينبه من الشخص المصاب.. الصحة العالمية تطلق تطبيق خاص بـ فيروس كورونا

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق تطبيق رسمي لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا ، اليوم الاثنين.

وبحسب ما نشرت المنظمة عبر حساباتها، فالتطبيق سيخدم نظامي التشغيل iOS وأندرويد، ويحمل اسم WHO MyHealth.

وسيتم إطلاق التطبيق اليوم الاثنين 30 مارس، الذي تم تطويره بواسطة موظفين سابقين في “مايكروسوفت” و”غوغل” ومستشاري منظمة الصحة العالمية .

وسيوفر التطبيق أدق وأحدث المعلومات حول فيروس كورونا ، التي يوفرها خبراء الصحة والعلماء العالميون.

ويتوقع مسؤولو المنظمة أن يصبح تطبيق MyHealth صدر الأول للمعلومات حول العلاج والوقاية من مرض فيروس كورونا

كما ستتم إضافة إشعارات للتطبيق وأدوات تساعد مرضى كورونا المحتملين على معرفة الوقت المناسب لرؤية الطبيب، كما سيحوي ميزة “تتبع جهات الاتصال”، التي ستنبه المستخدمين عندما يكونون في نقطة اتصال بفيروس كورونا أو عندما يكونون على اتصال مباشر مع شخص مصاب.

وسيوفر التطبيق معلومات عن مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة ، ومناطق الخطر المحلية ومعلومات التوعية العامة.