بعد مقتل جنودهم في إدلب.. شبان أتراك يعتدون بالضرب على سوري يعاني من إعاقة

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بعد مقتل جنودهم في إدلب.. شبان أتراك يعتدون بالضرب على سوري يعاني من إعاقة
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أقدم عدد من الشبان الأتراك ، على ضرب لاجئ سوري رغم أنه يعاني من إعاقة (يعيش بساق مبتورة) ، صابين جم غضبهم على السوريين بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

ونشر موقع “الحل” عن لسان اللاجئ الـ سوري ، انه تعرض وأقاربه لمضايقات وضرب على يد شبان أتراك في ولاية قيصري، رغم أن الأخير يعيش بساق مبتورة.

ويأتي ذلك بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر فيه آلاف من الأتراك في إحدى ساحات مدينة كهرمان مرعش خلال جنازة تشييع لجندي تركي قتل في إدلب، وهم يهاجمون محال السوريين قائلين ” جنودنا تموت وأنتم تستمتعون هنا”.

وبات السوريون في تركيا يتعرضون لمضايقات وهجمات بدوافع عنصرية من قبل الأتراك، بعد خبر مقتل جنود للاحتلال التركي شمال سوريا.

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