سوريا .. وزارة الصحة تصدر نتائج تحليل عينات أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في سوريا أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة.

ووفق تصريح للمكتب الإعلامي فيها أكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن أي إصابة فور تأكيدها داعية للالتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل أول حالة اصابة بالفيروس لفتاة عشرينية قادمة من خارج البلاد..