عودة تطبيقات واتساب وماسنجر ولعبة بوبجي للعمل في سوريا بدون بروكسي

بدأ تطبيق نظام باقات الانترنت في سوريا منذ بداية الشهر الحالي ، فيما لاحظ مستخدمو تطبيقات الدردشة واتساب و ماسنجر ، عدوتهما للعمل بدون برامج بروكسي.

وبمجرد بدء تطبيق آلية الباقات من قبل الاتصالات السورية ، تمكن مستخدمو هذه التطبيقات من التواصل عن طريق المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل النصية، بدون برامج البروكسي كالـ vpn.

كما لاحظ مستخدمو لعبة “البوبجي” المشهورة أنه أصبح بإمكانهم الدخول للعبة بشكل سلس دون الحاجة لبرامج البروكسي أيضاً.

وكان مستخدمو تطبيقات الدردشة ( واتساب – مسنجر ) قد اشتكوا من صعوبة استخدام التطبيقات بدون برامج بروكسي ، فلم يكن بالإمكان إجراء اتصال عبر أحد هذه التطبيقات دون ملاحظة مشاكل في الصوت والصورة وبطء في إرسال الرسائل.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت في سوريا بدءاً من مطلع الشهر الحالي بهدف تحسين جودة الانترنت ADSL وفقاً للشرائح التالية :

سرعة 512 حجم الاستهلاك 30 غيغا شهرياً

سرعة 1 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 50 غيغا شهرياً

وسرعة 2 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 85 غيغا شهرياً

سرعة 4 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 140 غيغا شهرياً

سرعة 8 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 175 غيغا شهرياً

علماً انه بعد تجاوز الحد المسموح من الاستهلاك لكل سرعة لا يتم قطع الانترنت وانما يتم تخفيض سرعة البوابة .