أمطار عشوائية بدءاً من الغد و منخفض جديد نهاية الأسبوع يستمر لشهر نيسان

تشهد سوريا حالة عدم استقرار ماطرة لأيام ، على أن ينتهي شهر آذار ببدء منخفض جوي جديد يستمر لأول نيسان.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا اليوم وجود فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الشمالية والساحلية.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أن حالة عدم استقرار ربيعية تبدأ ساعات عصر يوم غد الثلاثاء، وتنتهي ليل الأربعاء بأمطار رعدية بفعالية متوسطة إجمالاً .

وتكون الفعالية ما بين الضعيفة و المتوسطة على أجزاء من المناطق الوسطى ، واحتمال أن تطال دمشق العاصمة زخات عشوائية خفيفة خصوصاً يوم الأربعاء ، وأيضاً مساء اليوم الإثنين الاحتمالات قائمة لهطول زخات مطر فوق دمشق و الجنوب السوري.

وبالنسبة لدرجة الحرارة ، فتبقى بشكل عام ربيعية نهاراً وباردة ليلاً حتى يوم الخميس ، إذ تبدأ حالة عدم الاستقرار عصر يوم الثلاثاء في المناطق الساحلية والشمالية.

ونشهد أخيراً منخفض جوي جديد متوسط الفعالية اعتباراً من يوم الجمعة يرجح أن يستمر حتى الأيام الأولى من شهر نيسان ، وهذه ليست كذبة نيسان فأغلب النماذج الجوية تتفق على الحالة .