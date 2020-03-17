سوريا .. منخفض جوي ماطر يبدأ بعد ساعات ذروته غداً والجمعة .. تفاصيل

تشهد سوريا اليوم انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على أن يبدأ خلال ساعات بعد الظهر منخفض جوي جديد محمل بالأمطار.
وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية ، اليوم الثلاثاء، يتحول الجو إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا.
بدورها ، ذكرت صفحة “هوى الشام” أن المنخفض الجوي الجديد يبدأ بعد ساعات بسيطة وتدخل الكتلة للمنخفض الجوي نحو أغلب المحافظات .
وسيتخلل المنخفض انتشار الغيوم قبال السواحل السورية و اللبنانية وانتشار للخلايا الرعدية وهطولات عشوائية.
و مع ساعات الظهر وبعد الظهر تدخل الغيوم للعاصمة دمشق و مناطق وتشتد الفعالية ليلاً في هذه المناطق وأريافها ثم تعم الأمطار جميع المحافظات السورية.
ويستمر الـ منخفض الجوي من اليوم الثلاثاء حتى ليل السبت 21/3/2020 فيما تسجل درجات الحرارة ذروة الانخفاض يومي الأربعاء و الجمعة.