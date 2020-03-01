سوريا.. مرسوم بزيادة رواتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى.. تفاصيل

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد ، مرسوم رئاسي يقضي بمنح زيادة على رواتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي.

ونص المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 2020 على منح زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20 ألف ليرة سورية.

وستشمل زيادة الـ رواتب أسر الشهداء و المفقودين و الجرحى المحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي ممن كانت إصابتهم بنسبة عجز 40% فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية..

وتطبق أحكام هذا المرسوم على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتبارا من تاريخ 15/3/2011.

وأصدر الرئيس الأسد في شهر تشرين الثاني ، مرسومان بمنح زيادة على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ومنح المرسوم الأول زيادة قدرها 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين ، بينما منح المرسوم الثاني زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين .

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