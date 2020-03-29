سوريا .. قرار تسريح للضباط وصف الضباط الاحتياط والاحتفاظ يشمل هذه الفئات

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ و الاستدعاء اعتبارا من 7 نيسان 2020.

قرار تسريح في سوريا :

ويشمل قرار التسريح الضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020..

كما يشمل الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.. ولـ صف_الضباط و الأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020..

ويشمل قرار التسريح صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم.