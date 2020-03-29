سوريا .. قرار بحظر التنقل بين المحافظات بدءاً من الثلاثاء

قرر مجلس الوزراء في سوريا ، حظر التجول بين المحافظات جميعها اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم وحتى منتصف شهر نيسان.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في فيسبوك القرار الذي جاء فيه: “في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا ، أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس”.

سوريا .. قرار بحظر التنقل بين المحافظات

وعليه، قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد حظر التجول بين المحافظات بدءاً من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 .

وتم تكليف وزارة الداخلية السورية بوضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

يذكر أن بدأ تنفيذ قرار منع الحركة بين المحافظات والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية وحتى إشعار آخر منذ الساعة ظهر اليوم حتى إشعار آخر.