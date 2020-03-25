سوريا .. قرار بتوزيع المواد والمنتجات الرئيسية على المواطنين من قبل اللجان والمخاتير

أصدر رئيس مجلس الوزراء في سوريا قرار بتوزيع المواد الرئيسية على المواطنين وفق آلية جديدة يتم فيها تفعيل دور لجان الأحياء والمخاتير.

وبحسب ما نشرت رئاسة مجلس الوزراء، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرار أكد فيه على المحافظين بالتفعيل الفوري لدور لجان الاحياء والمخاتير ، لجهة المشاركة في تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ووضع التعليمات اللازمة لذلك على مستوى الأحياء.

وشدد رئيس الحكومة السورية على مشاركة لجان الاحياء والمخاتير في كافة الوحدات الادارية في تنفيذ هذه التدابير .

وخص القرار كل ما يتعلق بمتابعة إجراءات إيصال المواد والمنتجات والخدمات الرئيسية للمواطنين بشكل عاجل، على أن يتم اعلام رئاسة المجلس بالإجراءات المتخذة في كل محافظة.

ويأتي ذلك بعد قرار من قبل الفريق الحكومة صدر أمس ، بفرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا في سوريا بدءاً من اليوم حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.