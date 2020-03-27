سوريا .. فرض حظر تنقل بين مراكز المحافظات و جميع المناطق و الأرياف

أصدر مجلس الوزراء في سوريا قرارا ً بفرض حظر التنقل للمواطنين بين مراكز المحافظات و جميع المناطق والأرياف لجميع المواطنين وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا

وذكرت وكالة سانا أنه في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر

و أضاف البيان أن الفريق الحكومي كلّف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار

و استثنى جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه

مصادر قالت لمراسلون أن القرار هو عزل المحافظات والمناطق والأرياف ، في حين لا يزال بإمكان المواطن التنقل ضمن منطقته والتزود بالحاجيات الأساسية والمواد الغذائية

من جهتها أجرت الإخبارية السورية حوارا ً مع وزير الداخلية السورية اللواء محمد رحمون حول القرار الأخير

وقال الوزير خلال المداخلة الهاتفية أن الحركة داخل المدينة مسموحة أما بين المدن والقرى فالحركة ممنوعة

وأعطى الوزير مثالا ً أنه يمكن للمواطن التنقل داخل مدينة حمص ، ولكن لا يمكن له التنقل بين حمص والرستن

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