سوريا .. تمديد عطلة المدارس والجامعات والمعاهد بسبب كورونا

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سوريا .. تمديد عطلة المدارس والجامعات والمعاهد بسبب كورونا
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مددت الحكومة السورية عطلة المدارس والجامعات والمعاهد لمنتصف شهر نيسان المقبل ، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في سوريا .

ونشرت وكالة سانا اليوم، أنه وفي ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا وزارة التربية، تقرر تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020

كما قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا في سوريا ، تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من ٢ – ٤ – ٢٠٢٠ ولغاية ١٦ – ٤- ٢٠٢٠.

يذكر أنه بالأمس قرر الفريق الحكومي منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.

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