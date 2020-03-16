سوريا تمنع دخول وخروج الأشخاص من كل الجنسيات عبر معبري نصيب والبوكمال

أغلق معبرا نصيب والبوكمال في سوريا أمام حركة المرور للأشخاص بشكل كامل ولمختلف الجنسيات ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال مصدر في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن انه تم اتخاذ إجراءات وقائية عند المنافذ للوقاية من كورونا ومنها إغلاق المنفذ أمام حركة المرور للأشخاص بشكل كامل ولمختلف الجنسيات.

وهنا نوّه إلى أن حركة سيارات الشحن ستستمر وسيتم نقل البضائع بالمرور مع اتخاذ بعض الإجراءات مثل إخضاع السائق لفحص الكشف عن كورونا.

كما لفت المصدر إلى أنه بالإضافة لهذا الإجراء ، قامت مديرية الصحة بتنفيذ عملية تعقيم لمراكز العمل في المنفذ والصالات.

هذه الإجراءات نفسها تم تطبيقها في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق ، وتم منع حركة المرور للأشخاص، بحسب ما أفاد المصدر عينه.

لكن تم تمديد المدة لخروج الرعايا العراقيين لعدة ساعات بشكل استثنائي، بالتوازي مع السماح بنقل البضائع والشحن عبر المعبر.

بدوره ، أكد مصدر في الإدارة العامة للجمارك أن كل الشاحنات التي تعبر الحدود يتم تعقيمها بشكل كامل قبل السماح لها بالدخول إلى سوريا.

وأصدرت عدة دول عربية قرارات مشابهة مثل الأردن ولبنان ، خاصة بعد تسجيل إصابات فيها ، ما استوجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس إليها.