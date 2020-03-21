سوريا تلوح بالحجر الإلزامي إن لم يلتزم المواطنين بالحجر الطوعي

ألمح مجلس الوزراء في سوريا بإمكانية فرض حجر إلزامي على المواطنين في حال عدم تقيدهم بإجراءات الحجر الطوعي.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل الاجتماع الحكومي لبحث الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، والتي تم التأكيد فيها على أنه سيتم الإعلان عن أي حالة إصابة فور إثباتها.

وطالب الفريق الحكومي المواطنين بالتحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية من ناحية الالتزام بإجراءات “الحجر الطوعي” التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض “الحجر الإلزامي” في حال عدم التقيد بذلك.

وبين مجلس الوزراء أنه سيتم الاستمرار بالعمل في المنشآت الإنتاجية في القطاعين العام والخاص مع اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار العملية الإنتاجية في كل المجالات واتباع آلية تعقيم جماعي تضمن سلامة العاملين، وتم أيضاً تكليف غرف التجارة إجراء التعقيم اللازم للأسواق في كل المحافظات.

وتم تكليف وزارة الصحة في سوريا بالإشراف المباشر على مراكز الحجر الصحي في المحافظات وما تتطلبه من دعم لوجستي .

كما طالب المجلس وزارة الصناعة بتحديد حاجة السوق المحلية من المواد المعقمة والكمامات والكحول والوسائل الوقائية لمدة شهرين وانتاجها محلياً وتعويض النقص الحاصل خلال الفترة المقبلة.