سوريا تعلق دخول المجموعات السياحية من الدول التي فيها إصابات كورونا

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عقد مجلس الوزراء في سوريا يوم أمس ، جلسة ناقش فيها إجراءات وزارة الصحة الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا . ونشرت صفحة رئاسة المجلس ، أنه
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عقد مجلس الوزراء في سوريا يوم أمس ، جلسة ناقش فيها إجراءات وزارة الصحة الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا .

ونشرت صفحة رئاسة المجلس ، أنه تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة القادمين إلى سوريا .

كما أقر المجلس إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا ، منها تعليق دخول المجموعات السياحية من الدول التي أعلنت وجود إصابات فيها .

وشملت الإجراءات ومن كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، والتي تم تزويدها بالأجهزة المعتمدة لفحص أية أعراض للإصابة .

وطالب أيضا المجلس وزارة الصحة تزويد كل من وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي ، بآلية التوعية لرفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار والوقاية من كورونا، مشدداً على ضرورة عدم السفر للدول التي سجلت إصابات فيها.

يذكر أن وزارة الصحة في سوريا ، أكدت عدم وجود أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

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