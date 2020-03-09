سوريا تتخذ قرار هام يتعلق بدول الجوار و فيروس كورونا

اتخذت سوريا المزيد من اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، إذ قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار لمدة شهر.

ونشرت صفحة رئاسة المجلس، أن الأخير قرر تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) افرادا ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر.

وشمل القرار أيضاً تعليق الرحلات مع كل الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين ،وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوما للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم الصحية.

كما قرر المجلس خلال جلسته بالأمس، إيقاف الإيفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية أو أية فعاليات خارجية أخرى.

وتم الطلب من وزارتي الصحة والنقل التنسيق لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.

يذكر أن وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية ، أعلنتا عدم وجود أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى الآن.