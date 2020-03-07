سوريا .. الحرارة تلامس العشرينات مجدداً و منخفض جوي بعد 4 أيام

تعود الأجواء للاستقرار في سوريا بدءاً من اليوم حتى نهاية الأسبوع ، على أن نشهد منخفض جوي قبل منتصف شهر آذار.

وذكرت الأرصاد الجوية السورية أن درجات الحرارة اليوم قد تكون أدنى بقليل من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي.

ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار فوق مناطق متفرقة مع هبات رياح خلال النهار.

كما تميل غداً درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها فيكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة

بدورها، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، ذكرت أنه بدءاً من ظهر السبت حتى 4 أيام على الأقل نشهد أجواء مستقرة مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة التي تلامس العشرينيات .

ورجحت الصفحة أن تشهد سوريا منخفض عميق خلال الفترة ما بين 12 و 14 آذار ، دون ذكر تفاصيل أوفى.