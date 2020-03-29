سوريا .. الحجر على سيدتين دخلتا طرطوس من لبنان بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على إحداهن

أعلن المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس عن قيام صحة المدينة بالحجر الصحي على سيدتين دخلتا مدينة بانياس بطريقة غير شرعية من لبنان بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على إحداهن .

ونقل المكتب الصحفي عن مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار أنه وبعد ورود معلومات حول دخول إمرأتين من لبنان إلى بانياس بطريقة غير شرعية وهم من خارج طرطوس تم ملاحقتهم وبعد الفحص تبين ظهور أعراض مشتبه بها على إحداهن .

وأشار مدير صحة طرطوس أنه تم وضع السيدتين في مركز الحجر في معسكر الطلائع لحين ظهور نتائج تحاليلهم .

يذكر أن وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 9 حالات و وفاة واحدة

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