سوريا.. اضطرابات جوية متتالية و منخفض خماسيني محمل بالغبار خلال الأسبوع

تنقلب الأجواء لليوم الاثنين لتشهد سوريا خلال الأيام القادمة اضطرابات جوية متتالية يليها منخفض ماطر.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أن اضطرابات جوية متتالية من المتوقع أن تضرب المنطقة خلال الـ 120 ساعة القادمة أي حتى يوم الجمعة.

وتوقعت أن تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم الإثنين على أن نتأثر الثلاثاء بامتداد منخفض خماسيني “غبار” عبارة عن عاصفة غبارية تسجيل ارتفاع عام على الحرارة قد يرافقها هطولات مطرية.

ويوم الأربعاء نشهد حالة عدم استقرار جديدة تستمر ليومين على الأقل يتمثل بمنخفض جوي بارد و ماطر يستمر حتى يوم الخميس.