سوريا .. إغلاق المعابر مع لبنان و معبر كسب ومنع الدخول بمن فيهم المواطنين السوريين

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معبر كسب
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أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إغلاق المعابر السورية مع لبنان وذلك تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة “فيروس كورونا” (كوفيد 19) .

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن الوزارة أغلقت كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٠ م وحتى إشعارا اخر.

واستثنت الوزارة من ذلك سيارت الشحن مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية .

كما أعلنت الوزارة إغلاق معبر كسب اعتبارا من الساعة 12 من ظهر يوم غد وحتى إشعار آخر

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