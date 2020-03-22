سوريا .. إغلاق المعابر مع لبنان و معبر كسب ومنع الدخول بمن فيهم المواطنين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إغلاق المعابر السورية مع لبنان وذلك تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة “فيروس كورونا” (كوفيد 19) .

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن الوزارة أغلقت كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٠ م وحتى إشعارا اخر.

واستثنت الوزارة من ذلك سيارت الشحن مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية .

كما أعلنت الوزارة إغلاق معبر كسب اعتبارا من الساعة 12 من ظهر يوم غد وحتى إشعار آخر

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