سوريا .. عودة مؤقتة للأجواء المستقرة و منخفض جديد وسط الأسبوع

تستمر فرصة هطول الأمطار في سوريا حتى ظهر اليوم السبت ، على أن نشهد عودة الأجواء للاستقرار في بعض المناطق يعقبه منخفض جوي جديد.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ، يكون الجو اليوم غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر ، فيما تضعف الفعالية تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

أما الرياح ، فتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا خلال ساعات النهار في المنطقة الجنوبية والوسطى.

بدورها ، نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن فرص الأمطار قائمة على دمشق و المناطق الجنوبية من سوريا حتى ساعات صباح السبت فقط .

وتعود الأجواء للاستقرار مع مرور ساعات الظهر و بعد الظهر على المناطق الجنوبية ودمشق العاصمة بينما تستمر الفعالية بشكل ضعيف في باقي المحافظات.

وتستقر الأجواء يومي الأحد و الإثنين بشكل مؤقت وترتفع درجات الحرارة لتلامس بداية العشرينات.

واعتباراً من يوم الثلاثاء نتأثر بامتداد منخفض جوي جديد أكثر برودة ولكن بفعالية أضعف عموماً من الذي مضى قد يستمر حتى الجمعة 20 آذار .