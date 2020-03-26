سامسونغ تتيح لمستخدميها خدمة التعقيم المجاني للهواتف

أتاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية خدمة التعقيم المجاني لهواتف مستخدميها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ، وتمت تجربة هذه الخدمة في عدد من البلدان.

وستتيح سامسونغ بحسب ما أورد موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، خدمة التعقيم المجاني التي أطلقت عليها اسم Galaxy Sanitizing في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر “تجربة سامسونغ” ضمن 19 دولة.

كشفت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح “التعقيم مجانا” لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وتعتمد هذه الخدمة لا تعتمد على مواد كيميائية بل على الأشعة فوق البنفسجية وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.

وعملية التعقيم هذه تستغرق حوالي 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز ، كما أنه تم التأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على الهاتف.

وستشمل هذه الخدمة دول مثل الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

اقرأ المزيد:

واتساب الذهبي يعود للساحة بميزات مذهلة لا يملكها التطبيق الأصلي