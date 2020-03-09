زبائن يستعينون بمسلحين لاقتحام مطعم في حلب ويطلقون النار على صاحبه

هاجم مسلحون مجهولون ، مطعماً في حلب واعتدوا على صاحبه بالضرب وأطلقوا النار عليه وعلى أحد العاملين فيه.

وذكر تلفزيون “الخبر” أن الحادثة وقعت أمس الأحد ، حيث اقتحم مسلحون مجهولون مطعم “تيك تاك” في حي حلب الجديدة.

وأطلق المسلحون النار بشكل عشوائي في المطعم ما تسبب بإصابة شخصين هما صاحب المطعم وأحد العاملين فيه.

كما تعرض صاحب المطعم أيضاً لضرب مبرح من قبل المسلحين ، بينما أصيب العامل بطلق ناري في قدمه.

ويعود سبب الحادث لخلاف بين صاحب المطعم وزبائن فيه ، حيث خرج الأخيرين من المطعم وعادوا مع شبان مسلحين .

بدورها، فرضت الجهات الأمنية طوقاً حول المطعم للتحقيق إلا أن المعتدين كانوا قد غادروا المكان ولا زالت التحقيقات مستمرة للعثور عليهم.