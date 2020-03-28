روسيا تطور علاج لمرضى فيروس كورونا المستجد .. تفاصيل

طورت روسيا علاج لـ فيروس كورونا (كوفيد 19) بناء على التجربتين الصينية والفرنسية في هذا المجال.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الناتج عن فيروس كورونا.

وبينت الوكالة الفدرالية الروسية أنه تم تطوير العلاج على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا.

وأوردت الوكالة في بيان تفاصيل تطوير العلاج موضحة أن المركز العلمي الإنتاجي “فارم زاشيتا” التابع لها، تمكن من وضع خطة للعلاج من هذا الفيروس على أساس العقار الوارد ذكرة.

وأشارت إلى أن المركز نجح في هذا الإنجاز مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية في هذا المجال.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في روسيا حتى اليوم 1264 إصابة ، وتم شفاء 49 شخصا، وتوفي 4.

وبحسب آخر احصائية ، بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 614000 شخص ، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص، في المقابل، تجاوز عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في جميع أنحاء العالم 137 ألفا.