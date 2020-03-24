راغب علامة : إيطاليا انتقلت الى مرحلة حرق المصابين بـ كورونا

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راغب علامة
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علق الفنان اللبناني راغب علامة على موضوع حرق المصابين الموتى في إيطاليا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وغرد علامة قائلا: “ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس.

هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم”.

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