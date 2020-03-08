دولة عربية تتسلم سلاح قادر على تدمير مدينة صغيرة بدقائق

تسلمت دولة عربية ، نوع جديد من الأسلحة المتطورة من راجمات الصواريخ ، والتي تتميز بقدرتها على تدمير مدينة صغيرة.

ونشرت وكالة “سبوتنك” الروسية ، أن القوات المسلحة المغربية تسلمت شحنة جديدة من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم ، وهي راجمات الصواريخ الصيني AR2.

دولة عربية تتسلم سلاح نوعي :

كما نشرت صفحة “القوات الخاصة المغربية” أن كل شاحنة ثمانية الدفع تحمل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية .

ويصل مدى هذه القذائف إلى أكثر من 150 كيلومترا بهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف.

ويمكن لبطارية واحدة من 6 راجمات ، إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ280 كلغم من المواد المتفجرة في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

وسبق وتفاوضت المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية حول شراء نظام الدفاع الجوي الأمريكي “ميم – 104 باتريوت” بحسب ما ذكر موقع “ديفينسا. كوم” الإسباني.