دمشق .. وفاة شابة بعد وفاة أختها بـ15 يوم والطاقم الطبي يجري فحوصات كورونا

توفيت شابة في دمشق بمشفى ابن النفيس بعد 15 يوم من وفاة أختها المصابة بمرض ذات الرئة، فيما نصح طبيب العائلة بإجراء فحص كورونا لها.

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادثة التي بدأت بوصول شابة متوفاة إلى مشفى المجتهد في دمشق قادمة من مشفى ابن النفيس.

وبحسب الموقع، نصح طبيب مقرب من عائلة الفتاة بإجراء فحوصات الكورونا للفتاة على اعتبار أن أختها توفيت قبل 15 يوما بأعراض ذات الرئة .

ونوّه الموقع إلى خطورة الموضوع من ناحية احتمال إصابة افراد عائلة الفتاة خاصة أنه تمت إقامة واجب العزاء للأخت الأولى.

بدوره ، دكتور زهير السهوي رئيس شعبة الأمراض والأوبئة في وزارة الصحة أكد وصول الفتاة لمشفى المجتهد موضحاً أنه تم إجراء الفحص الخاص بكورونا للفتاة بانتظار النتائج.

كما أكد الطبيب أنه تم التقصي عن الذين خالطوا الفتاة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تعقيم البناء الذي تقطنه الفتاة.