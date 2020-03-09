دمشق .. حفيد يسرق أكثر من 20 مليون ليرة من جدته والأمن يكشفه بعد ساعة!

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دمشق .. حفيد يسرق أكثر من 20 مليون ليرة من جدته والأمن يكشفه بعد ساعة!
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أقدم شاب على سرقة مبلغ مالي كبير من منزل جدته في منطقة التل في دمشق ، مستغلا غيابها عنه ليلاً.

وفي تفاصيل الحادثة، أوردت وزارة الداخلية السورية أن سيدة تدعى (خ . ج) تقدمت بشكوى بعد سرقة منزلها من قبل شخص مجهول .

وذكرت السيدة في شكواها أن السارق سلب من منزلها مبالغ مالية سورية وسعودية تقدر بحوالي 21 مليون ليرة سورية.

وبعد ساعة من بدء التحقيق وإرسال الدوريات لمكان الحادثة ، تم الاشتباه بالمدعو (ح . ط) والذي يكون حفيد المدعية.

وبمواجهته بالأدلة ، اعترف الحفيد بما نسب إليه مضيفاً انه استغل غياب جدته عن المنزل وتم استرداد كامل المبلغ المسروق  وإعادته لصاحبته.

 

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