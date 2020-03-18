دمشق .. تحليل عينات لشخصين اشتبه اصابتهما بفيروس كورونا في مشفى المجتهد

أعلن مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” عن نتيجة تحليل عينات لشخصين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا .

وأكد مدير مشفى المجتهد في دمشق ، الدكتور سامر الخضر لوكالة سانا، أن نتيجة تحاليل عينات الشخصين كانت سلبية ، أي غير مصابين بالفيروس.

وفي وقت سابق ، قال الخضر أن رجل وامرأة راجعا المشفى كانا يعانيان من أعراض “الكريب” وتم عزلهما وإجراء الفحوصات اللازمة لهما بعد أخذ عينات وإرسالها إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة.

بدوره ، أعلن مدير المخابر في وزارة الصحة الدكتور شبل خوري أن عدد العينات التي أجريت لها تحاليل فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 118 عينة وجميعها كانت سلبية.

وجدد وزير الصحة نزار يازجي تأكيده أمس بأنه لا توجد أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن ، مبيناً أنه تم وضع 134 مسافراً سورياً جاؤوا يوم الثلاثاء من دول سجلت إصابات بالفيروس في مركز الحجر الصحي بالدوير لمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم.