دمشق .. آلية جديدة لتوزيع الخبز على المواطنين بدون ازدحام

كشف مدير فرع الشركة السورية للمخابز في دمشق نائل اسمندر ، عن اجراء جديد سيتم العمل به لتخفيف الازدحام على الأفران.

وعن هذا الاجراء الجديد ، قال اسمندر لصحيفة “الوطن” أنه تم تخصيص ممرات جديدة للأفران لحصول المواطنين على المادة ، عبر تنظيم حركة الدور على المخابز وآلية دخول وخروج المواطن من المكان المخصص لتأمين المادة لتلافي أي تداخل.

ولفت مدير فرع الشركة السورية لمخابز دمشق إلى أن هذا الإجراء تم تطبيقه اعتباراً من يوم أمس ويعول عليه في تخفيف الازدحام الحاصل من خلال التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية.

حيث سيتم تنظيم الدور على الأفران وخلق مسافات في عملية الدور مع وجود فواصل بين كل مواطن، وذلك بالتنسيق مع شرطة المحافظة وشرطة المنطقة التابعة لها، كما تمت إزالة جميع مناشير الخبز قرب الأفران لمنع وقوف المواطن بعد الحصول على الخبز.

كما سيتم إرسال سيارات توزيع خبز جوالة لعدد من الأحياء ، وتم فعلاً إرسالها إلى مناطق جنود الأسد والدويلعة ونهر عيشة وعش الورور وتجمع أفران ابن العميد ، بمعدل 500 ربطة خبز يومياً لكل منها.

وأشار مدير المخابز بدمشق إلى خلق مسافات في عملية الدور مع وجود فواصل بين كل مواطن، مع وجود عدد من عناصر الشرطة يؤدون مهمتهم الوطنية في تنظيم عملية الدور، مؤكداً أن السورية للمخابز في جهوزية كاملة واستنفار لجميع العاملين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.