دمشق : بعد أن هرب منه آخر طفل.. القبض على مغتصب الأطفال في البرامكة

تمكنت دوريات قسم الآداب في دمشق ، من القبض على رجل يتحرش ويغتصب الأطفال في منطقة البرامكة، ليتبين أنه من أرباب السوابق.

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل القبض على المجرم الذي فضح أمره طفل استدرجه ليتحرش به في منزله الكائن بمنطقة البرامكة.

حيث تقدم أهل الطفل بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي في دمشق ، على المدعو “س، ن” كونه يقطن بجوارهم في المنطقة .

وبدلالة أهل الطفل ، تم القبض على المتحرش “س، ن” الذي اعترف بالتحقيق معه بقيامه بالتحرش بعدد من الأطفال وتعاطي المخدرات.

وجاء في أقوال المتهم أنه شاهد الطفل يلعب بجوار المنزل فاقترب منه بحجة اللعب معه وبدأ يتلمس أطراف جسده ثم طلب منه مرافقته لشراء بعض الحاجات.

واعترف المتحرش بأنه استدرج الطفل إلى حارة مغلقة لا يمر بها أحد وعرض على الطفل مبلغ 1000 ليرة وبدأ يتلمس جسده ثم بدأ بخلع ملابسه السفلية وطلب من الطفل خلع بنطاله .

وحاول الطفل الهرب لكن المتحرش أمسكه وحاول خلع ملابسه بالقوة ، لكن الطفل استطاع الهرب وأخبر أهله بما حدث.

واعترف المتحرش بأنه قبل فترة قام بالاعتداء على طفلين من الحي ، أحدهما استدرجه لخلف بناء مجاور لمنزله لا توجد فيه إنارة وقام بإغلاق فمه كي لا يسمع صوته أحد والأخر قام بإدخاله لمنزله بحجة حمل بعض الاكياس معه ، مهددا إياهما بالقتل إن أخبروا أحد بما حدث.