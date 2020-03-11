دمشق .. إعفاء مسؤول في التموين لمغادرته اجتماع بدون إذن!

أعفى مجلس محافظة دمشق مدير التموين والتجارة الداخلية بدمشق عدي الشبلي بعد تصويت الأعضاء وموافقة الجميع على الإعفاء.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن مجلس محافظة دمشق صوت على إعفاء عدي الشبلي لمغادرته جلسة المجلس دون إذن.

وذكرت الصحيفة أن مدير تموين دمشق (الشبلي) عمد لمغادرة الجلسة ولم يستجب حتى لطلب رئيس الجلسة بعدم الخروج.

فقام رئيس مجلس المحافظة بطرح تصويت على إعفاء الشبلي وصوت المجلس بالإجماع ، وعاد الشبلي بعد التصويت للجلسة لكن رئيس الجلسة لم يسمح له وطلب منه الخروج.

وقال رئيس الجلسة للصحيفة، إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يرفض هذا القرار ، وسيتم تنفيذه.

عقب ذلك ، نفى المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإذاعة “شام إف إم” ما تم تداوله بهذا الخصوص مبيناً أن عدي الشبلي مازال على رأس عمله.