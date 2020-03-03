دمشق .. أب يشكل عصابة نشل وسرقة مع طفليه في كراجات نهر عيشة المزدحمة

ألقى قسم شرطة القدم في دمشق ، القبض على نشال يستغل طفليه ويشغلهما بالنشل والسرقة ضمن كراجات نهر عيشة .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن دوريات شرطة القدم ألقت القبض وبالجرم المشهود على نشال استغل طفليه واستخدمهما بعمليات النشل والسرقة.

حيث كان المدعو (عمر . م) مواليد 1976 يستخدم طفليه (وسيم) و (لجين) لنشل المواطنين ضمن كراجات نهر عيشة في دمشق ، أثناء الازدحام .

واعترف المتهم بما نسب إليه من تهم ، مضيفاً أنه كان ينشل المواطنين (جوالات ومبالغ) ويعطي المسروقات لابنته لجيت لتعطيهم لأخيها وسيم الذي ينتظرها على متن دراجة نارية.

وتبين أنه يوجد بحق المتهم (54) جرم سرقة ونشل وتم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها.