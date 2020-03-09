درعا توضح حقيقة وجود إصابات كورونا في المشفى الوطني

علقت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني على الأنباء المتداولة بخصوص وجود إصابات بفيروس كورونا في المشفى الوطني.

ونشرت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا .

وجددت الهيئة تأكيدها على أن كل ما يتم تداوله أخبار عارية عن الصحة وإشاعات ولا توجد أي إصابات بالفيروس .

ونوّهت الهيئة إلى أن الحالات التي راجعت المشفى الوطني خلال الأيام الماضية ، كانت عبارة عن انتانات بالجهاز التنفسي وتتلقى علاجها في المنزل.

وسبق ونفت مديرية صحة اللاذقية أيضاً ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة 3 أطفال بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد مؤكدة أن لا إصابات في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء السوري قد اتخذ قرار يوم أمس ، بتعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق و الأردن) لمدة شهر، وتعليق الرحلات مع كل الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس.

وسبق وأكدت وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية ، عدم وجود أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى الآن، مطالبة بعدم تداول أخبار وشائعات من مصادر غير رسمية بهذا الخصوص .