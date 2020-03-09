درعا توضح حقيقة وجود إصابات كورونا في المشفى الوطني

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درعا توضح حقيقة وجود إصابات كورونا في المشفى الوطني
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علقت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني على الأنباء المتداولة بخصوص وجود إصابات بفيروس كورونا في المشفى الوطني.

ونشرت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا .

وجددت الهيئة تأكيدها على أن كل ما يتم تداوله أخبار عارية عن الصحة وإشاعات ولا توجد أي إصابات بالفيروس .

ونوّهت الهيئة إلى أن الحالات التي راجعت المشفى الوطني خلال الأيام الماضية ، كانت عبارة عن انتانات بالجهاز التنفسي وتتلقى علاجها في المنزل.

وسبق ونفت مديرية صحة اللاذقية أيضاً ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة 3 أطفال بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد مؤكدة أن لا إصابات في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء السوري قد اتخذ قرار يوم أمس ، بتعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق و الأردن) لمدة شهر، وتعليق الرحلات مع كل الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس.

وسبق وأكدت وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية ، عدم وجود أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى الآن، مطالبة بعدم تداول أخبار وشائعات من مصادر غير رسمية بهذا الخصوص .

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