درجات الحرارة تلامس العشرينات اليوم وعودة للأجواء الماطرة غداً

تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً اليوم الخميس لتلامس العشرينات لنشهد عودة للأجواء الباردة بدءاً من يوم الجمعة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم الخميس، وجود فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق منطقة الجزيرة .

في نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن الأجواء تعود للاستقرار اليوم الخميس مع درجات حرارة ببداية العشرينات بشكل عام في جميع المناطق و المحافظات السورية.

كما من المتوقع أن نشهد عودة للأجواء الباردة و الماطرة اعتباراً من الجمعة على بعض المناطق فقط حتى بداية أول الاسبوع القادم .