خبر غير سار .. ارتفاع درجات الحرارة لن يؤثر في كورونا

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خبر غير سار .. ارتفاع درجات الحرارة لن يؤثر في كورونا
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تأمل البعض بأن ارتفاع درجات الحرارة في بلادهم قد يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا أو على الأقل يقتل الفيروس لدى المصابين.

فيما ذكر بعض الباحثين المختصين في الموضوع ، أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها في مكافحة تفشي الفيروس.

نائب مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى المعهد الطبي في بكين، تساو واي، أكد اليوم خلال مؤتمر صحفي أن تأثير الطقس والحرارة على انتشار ودرجة خطورة الفيروس أمر غير مؤكد.

بدوره ، رجح مدير مختبر التحليل والتنبؤ للصحة العامة في معهد تنبؤات الاقتصاد الوطني لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس ريفيتش ، أن تكون المعلومات بخصوص اندثار الفيروس مع ارتفاع الحرارة ، مجرد وهم.

وذكر ريفيتش بأن مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها الوباء تتميز بحرارة تقارب الـ10 درجات  ، فبالتالي لا يمكن الاعتماد على الطقس.

 

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