حمص.. الحجر صحياً على أكثر من 60 مسافر بانتظار نتائج فحوصات كورونا

نفى مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيراً إلى وجود 67 حالة تحت الحجر الصحي .

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” ، قال الجندي إن ما تنشره صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد ، منفي بشكل مطلق.

كما كشف عن وجود 67 حالة لأشخاص قدموا من خارج البلاد بطرق شرعية وغير شرعية ، في مراكز الحجر الصحي بعد أن تم إرسال مسحاتهم لدمشق.

و في حال تسجيل أي إصابة، أفاد الجندي بأنه سيتم نقلها إلى مركز العزل في مشفى الوليد بحي الوعر لتبدأ المعالجة بعيداً عن التجمعات السكنية.

وبين أن تلك الحالات تتم مراقبتها في مركز الحجر المؤقت الكائن في المشفى المتنقل بالمدينة الجامعية، ويتم تقديم كل ما يلزمهم من خدمات معيشة و وجبات غذائية و فحوص طبية.

وفي السياق ، أكد مدير صحة حمص جميع مستلزمات المشافي و الفرق الطبية من معقمات و كمامات و قفازات و غيرها متوافرة.

يذكر أنه تم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في سوريا لأشخاص قادمين من الخارج، فيما تواصل الحكومة السورية تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء.