بعد إغلاقهما حدودهما.. الحجر على ٢٥ سوري عالقين على الحدود السورية اللبنانية

حجرت الطواقم الطبية السورية على 25 شخص سوري كانوا عالقين على الحدود السورية اللبنانية بعد قرار إغلاق الحدود بين البلدين.

وقال مصدر في مركز جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لصحيفة “الوطن” إن تم بالأمس الحجر على 25 شخص سوري قادمين من لبنان.

وبين المصدر أن المحجورين كانوا عالقين على الحدود بين لبنان وسوريا بعد تطبيق الأخيرة لقرار إغلاق الحدود مع لبنان وعدم استقبال أي قادمين إليها بمن فيهم المواطنين السوريين.

ولفت المصدر إلى أن حركة القدوم والمغادرة بين البلدين أصبحت صفر وتقتصر على الشحن فقط، خصوصاً أن لبنان أيضاً أغلق حدوده.

من جهته، سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أكد للصحيفة أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا في صفوف السوريين المتواجدين في لبنان، وما يسري من قوانين على المواطنين اللبنانيين بخصوص التعليمات المرتبطة بمواجهة كورونا تسري على السوريين.