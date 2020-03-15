حادثة مروعة في دمشق .. حاولت إنقاذ طفلتها من الغرق فغرقت معها في نهر بردى

توفيت أم وهي تحاول إنقاذ طفلتها بعد أن سقط في أحد فروع نهر بردى في دمشق ، إلا أن سرعة جريان النهر حالت دون إنقاذها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل الحادثة بناء على معلومات وردت إلى قسم شرطة القابون في دمشق ، تفيد بسقوط أم وطفلتها في أحد فروع نهر بردى بمحلة برزة البلد – جادة الوادي (ضهر المسطاح ).

وتوجهت الدوريات وطواقم الدفاع المدني على الفور للمنطقة وبدلالة الأهالي تم العثور على الأم وطفلتها في النهر .

وتبين أن الأم وطفلتها توفيا بعد أن جرفهما النهر لمسافة بعيدة ، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهما من النهر.

وقال بعض الأهلي في إفادتهم حول الحادثة ، إن الطفلة (بيسان) البالغة من العمر 4 سنوات كانت تلعب قرب النهر ثم سقطت فيه.

فقامت الأم بإلقاء نفسها خلف طفلتها محاولة إنقاذها ، لكن سرعة جريان المياه وقوتها ، لم تتمكن من انقاذها مما أدى إلى وفاتهما .