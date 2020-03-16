توقعات ليلى عبد اللطيف حول كورونا.. طبيب عربي سيجد العلاج خلال شهرين!

أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عدة توقعات تتعلق بفيروس كورونا وانتشاره ومن المسؤول عنه والمدة المتوقعة لانتهائه.

وأدلت عبد اللطيف بهذه التوقعات خلال لقاء لها مع الاعلامي الكويتي علي احمد على قناة “سكوب الكويتية”.

توقعات ليلى عبد اللطيف حول فيروس كورونا:

وعندما سأل الاعلامي الكويتي ليلى عبد اللطيف ما اذا كان فيروس كورونا هو مفتعل ام فيروس طبيعي ، فكانت المفاجأة بإجابتها حيث قالت: “شوف يا استاذ علي انا ما بخاف الا من الله وانا الان امام مسؤولية كبيرة بأن أعلن ان فيروس كورونا هو بيولوجي مفتعل من قبل اميركا لتحارب به اقتصاد الصين”.

وأضافت أن الفيروس خرج عن سيطرة اميركا ودخل هذا الفيروس الى أراضيها نفسها فانقلب السحر على الساحر.

وعن توقعها حول مدة انتهاء الفيروس قالت : “أرى انه سينتهي فجأة خلال شهرين لان إحدى الدول العربية ستخترع علاجاً له، وسيلمع اسم طبيب عربي وسيكرم لاختراعه العلاج”.

وأطلقت عبد اللطيف توقعات تتعلق بانتشار هذا الفيروس منها:

– فيروس كورونا سينتشر في دول أوروبا واميركا وسيحصد عشرات الآلاف من الأرواح.

– الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي خطير للغاية.

– الدول العربية ستتوحد وستكون يداً واحدة وستنتهي بداخلها الحروب والمشاكل.

– المصالحات العربية العربية ستكون تامة ونهائية وفعالة.

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