تنويه من شركة محروقات بخصوص رسائل الغاز خلال الفترة القادمة

أفاد مصدر في مصدر بشركة محروقات ، بآن آلية توزيع الغاز عبر الرسائل مازالت كما هي ، لكون موظفي “تكامل” يعملون من منازلهم.

وأكد المصدر لموقع “الوطن أون لاين” أن العمل في محطات الوقود ومراكز توزيع المازوت ومعمل غاز عدرا ووحدات تعبئة الغاز ، على حاله ولم يتم تخفيضه ، حيث يتم على ورديات.

وبالنسبة لآلية توزيع الغاز وإرسال الرسائل للمستخدمين خلال الفترة القادمة ، أد أيضاً المصدر أن هذه الآلية مستمرة على حالها ولا آلية جديدة حتى تاريخه.

وبين المصدر أنه لم يتم تغيير هذه الآلية لأن الموظفين في شركة “تكامل” مستمرون بإرسال الرسائل والعمل من منازلهم، وتعليق الدوام شمل فقط الأقسام الإدارية.

ولفت إلى أن تعليق الدوام في شركة “محروقات” شمل الأقسام الإدارية فقط، من دون المدراء والمعاونين، في حين يستمر عمل الأقسام الفنية كالمعتاد.