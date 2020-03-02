تماشياً مع سعر البنزين الجديد.. زيادة في أجور التكاسي قريباً

بعد صدور قرار رفع سعر ليتر البنزين في سوريا 25 ليرة سورية ، أفاد مصدر في محافظة دمشق بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الزيادة التي ستحدث في النقل والمواصلات.

وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” بين عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أنه سيتم تشكيل لجنة تدرس الأمر وواقع نسبة الزيادة وتتخذ القرار المناسب حول هذا الموضوع.

وأكد دباس أن الزيادة الحاصلة على سعر تنكة البنزين ، لن يكون لها أي تأثير سلبي على سائق التكسي، ومن المفترض ألا ينعكس الأمر على المواطن.

وعن الزيادة المرتقبة في أجور التكاسي ، لفت دباس إلى أنها لن تتجاوز 4 بالمئة على العدادات ، لحين إتمام تعديلها.

وتوقع أن يصدر قريباً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، نسبة الزيادة على المسافة الكيلومترية، ليصدق عليها من المحافظة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، قد رفعت سعر ليتر البنزين يوم أمس مقدار 25 ليرة سورية ، اعتباراً من 1 آذار 2020، تماشياً مع تغيير سعره العالمي.

يذكر أن محافظة دمشق صرحت مؤخراً بأنه لا دراسة لتعديل عدادات التكاسي طالما سعر البنزين المدعوم ثابت.