تقنيات بلا حدود.. هاتف ياباني سينافس هواتف آبل وسامسونج

تعتزم شركة Fujitsu اليابانية طرح هاتف جديد قريباً من شأنه أن ينافس أحدث هواتف آبل وسامسونج .

ونشر موقع dnews3 تفاصيل عن الهاتف الذي يحمل اسم Fujitsu Arrows 5G ، وبين أنه سيحمل تقنيات متطورة .

ميزات هاتف Fujitsu Arrows 5G

هذه التقنيات التي يحملها الهاتف ستمنحه سرعة كبيرة في معالجة البيانات، وتمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G..

ويتوقع أن يحصل هذا الهاتف هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية ، يشبه هيكل هاتف Mate 20 من هواوي.

وسيزود الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض QHD+ بمعالج Snapdragon 865 الذي يعتبر من افضل المعالجات وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ويتميز الهاتف الياباني بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشريحة مودم متطورة تساعد على تحميل البيانات بسرعة تصل إلى 3.4 غيغابايت في الثانية.

ويتمتع الهاتف بنظام تشغيل “أندرويد-10″، وبلوتوث ومنفذ 3.5 ملم للسماعات وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل قادرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلام .

والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه ، كما سيحمل الهاتف مستقبل لإشارات الراديو FM.